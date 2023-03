Polizei ermittelt: Welcher betrunkene Autofahrer verursachte den Unfall?

Nachts um 4 Uhr krachte es in der Thommstraße nahe der MAN. Wenig später wurde das Unfallauto in Lechhausen entdeckt.

Eine nächtliche Autofahrt unter Alkoholeinfluss in Augsburg hat für einen jungen Mann auf alle Fälle massive Konsequenzen. Eine Frage stellt sich jedoch: Wer ist gefahren? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, weil zwei betrunkene Männer für die Fahrt infrage kommen.

Am Montagmorgen wurde die Polizei gegen 4 Uhr von einer Anwohnerin wegen eines lauten Knalls verständigt. Scheinbar kam der Knall von einem Verkehrsunfall, sagte sie. An der Örtlichkeit in der Thommstraße nahe der MAN wurde ein Sachschaden an einem Verkehrsschild und einer Leitplanke festgestellt.

Kurze Zeit später ging laut Polizei eine Mitteilung über ein beschädigtes Fahrzeug auf der Blücherstraße in Lechhausen beim Notruf ein. Der Fahrer fuhr zudem Schlangenlinien. Die Polizei kontrollierte daraufhin das Fahrzeug, welches mittlerweile am Straßenrand geparkt wurde.

Unfall in Augsburg: Ein Mann hatte 1,5 Promille, der andere 2,4 Promille

Bei der Kontrolle stellte die Polizei einen 21-Jährigen auf dem Fahrersitz fest. Er versuchte scheinbar auf den Beifahrersitz zu wechseln. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille. Während der Kontrolle kam der 22-jährige vermeintliche Beifahrer zum Fahrzeug zurück. Sein Atemalkoholwert lag bei 2,4 Promille.

Erste Ermittlungen vor Ort bestätigten, dass das Fahrzeug offensichtlich den Schaden in der Thommstraße verursacht hatte. Vor Ort wurde jedoch nicht abschließend geklärt, wer von den beiden mit dem Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren ist. Deshalb stellte die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg das Fahrzeug und die Bekleidung der Beteiligten sicher. Dadurch soll nun festgestellt werden, ob das Fahrzeug den Unfall verursacht hat und wer dieses gefahren ist.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei müssen nun ergeben, wer das Fahrzeug tatsächlich geführt hat. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Entzug der Fahrerlaubnis.