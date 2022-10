Polizei ertappt Mann in gestohlenem Auto

Der 38-Jährige steht noch dazu unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wird jetzt wegen zweier Vergehen ermittelt.

Wegen mehrerer Delikte muss sich nun ein 38-jähriger Mann verantworten. Er wurde am Montag gegen 1.50 Uhr in einer Parkbucht am Kongress am Park von einer Polizeistreife kontrolliert, während er in einem Pkw saß. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug am Vortag gestohlen wurde.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der Fahrer musste sich Blut abnehmen lassen. Gegen ihn werde nun wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt, heißt es im Polizeibericht. (bau)