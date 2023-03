Polizei erteilt Platzverweise nach einer Schlägerei am Königsplatz

Zwei Männer bekommen am Königsplatz Platzverweise und beleidigen Polizisten. Die Technik hilft bei den Ermittlungen der Augsburger Polizei.

Bodycams sind Schulterkameras, die die Polizei mitunter bei ihrer Arbeit einsetzt. Nach einem Einsatz am Königsplatz in Augsburg hilft die Technik bei den Ermittlungen.

Am Donnerstag beobachtete eine Streife der Polizei gegen 6 Uhr einen Streit zwischen vier Personen am Königsplatz. Hierbei gingen sich die Personen auch körperlich an, so die Polizei.

Die Polizisten beruhigten zunächst die Situation am Königsplatz

Die Beamten trennten die Beteiligten und beruhigten die Situation. Nachdem sich ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger offensichtlich weiterhin aggressiv verhielten, sprachen die Beamten einen Platzverweis gegen die beiden aus. Beim Verlassen der Örtlichkeit beleidigten die beiden Männer die Beamten und zeigten ihnen unter anderem den Mittelfinger. Die Beamten zeichneten dies auf der Bodycam auf. Nun wird gegen die beiden Männer wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. (möh)