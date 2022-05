Polizei erwischt Autofahrer unter Drogen und mit Alkohol

Bei Verkehrskontrollen in der Nacht auf Freitag hat die Polizei in Augsburg zwei Autofahrer erwischt, die offenbar berauscht waren.

Diese Verkehrsteilnehmer hätten nicht mehr fahren dürfen. In Augsburg-Lechhausen kontrollierte die Polizei Freitagnacht gegen ein Uhr einen 20 Jahre alten Autofahrer. Ein Drogentest fiel positiv aus. Zudem fanden die Beamten bei ihm laut Polizeibericht eine geringe Menge Marihuana. Den Mann erwarten nun eine Anzeige wegen der Drogenfahrt und ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

In der Donauwörther Straße in Oberhausen fiel der Polizei auch in jener Nacht ein 38 Jahre alter Autofahrer auf. Der Mann war zwar nicht zu schnell gefahren, die Beamten hatte bei der Kontrolle jedoch Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Pkw-Schlüssel wurde vorübergehend sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeldverfahren zu, er muss mit einem Fahrverbot rechnen. (ina)