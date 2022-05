Polizei erwischt drei Betrunkene auf E-Rollern

Ein 23-Jähriger war in Augsburg mit 1,6 Promille unterwegs. Jetzt ist er seinen Führerschein los. Es ist nicht der einzige Fall, der die Polizei beschäftigt.

Betrunken auf dem E-Roller unterwegs zu sein, ist keine gute Idee. Zumal dann, wenn man von der Polizei erwischt wird. In Augsburg wurden drei Betrunkene aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei mitteilt, war am Sonntag kurz vor 6 Uhr ein 23-jähriger E-Scooter-Lenker in der Alpenstraße unterwegs. Er wurde kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins folgten, ebenso wie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Betrunken auf dem E-Roller: Kontrolle war nachts um 3 Uhr

Zwei weitere E-Scooter-Fahrer wurden am Montag gegen 3 Uhr in der Schertlinstraße aufgehalten. Die beiden waren ebenfalls alkoholisiert (knapp 0,7 beziehungsweise über 0,8 Promille). Sie mussten ihre Gefährte daraufhin abstellen. Gegen sie wird nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeige erstellt, so die Polizei. (möh)

