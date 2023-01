Polizei erwischt junge Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle zweier junger Autofahrer in Augsburg ist die Polizei sofort misstrauisch geworden.

Es war am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr, als der Polizei in der Stadionstraße in der Augsburger Innenstadt ein Opel-Fahrer auffiel. Die Beamten hielten den 24-Jährigen für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Wie die Polizei berichtet, zeigte der Autofahrer ein drogentypisches Verhalten. Vor Ort wurde ein Schnelltest durchgeführt. Der Verdacht der Beamten bestätigte sich: Das Testergebnis wies auf Amphetaminkonsum hin. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein nahezu identischer Vorfall hatte sich bereits eine Stunde zuvor ereignet.

Eine Polizeistreife kontrollierte auf der Berliner Allee ebenfalls einen Opel-Fahrer. Auch dieser vermittelte offenbar den Eindruck, Drogen genommen zu haben. Der Test bestätigte den Verdacht der Beamten, demnach deutete er auf den Konsum von THC hin. Der 21-Jährige durfte ebenfalls nicht weiterfahren, er musste die Autoschlüssel abgeben. Eine Blutentnahme zur Feststellung des exakten Drogenkonsums wurde im Anschluss in einem Krankenhaus durchgeführt. Beide Männer müssen jeweils mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung rechnen. (ina)