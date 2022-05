Polizei erwischt mehrere Betrunkene im Verkehr

Dreimal musste die Polizei am Wochenende in Augsburg betrunkene Verkehrsteilnehmer überprüfen. Für alle war die Fahrt schnell zu Ende.

Die Polizei musste am Wochenende bei mehreren Trunkenheitsfahrten eingreifen. In allen Fällen kam es zu Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, melden die Beamten.

Mit 1,6 Promille im Blut geriet am Samstag gegen 4 Uhr ein E-Scooter-Fahrer am Katzenstadl in eine Verkehrskontrolle. Weil sein Atem nach Alkohol roch, ließen ihn die Beamten blasen. Danach war die Fahrt für den 23-jährigen beendet, so die Polizei.

Weil ein 61-jähriger am Samstagnachmittag mit seinem Mofa entlang der Martinistraße Schlangenlinien fuhr, rief ein Zeuge die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den 61-Jährigen vor Ort mit deutlichen Ausfallerscheinungen antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Auch für den 61-Jährigen war die Fahrt sofort beendet.

In der Nacht auf Sonntag, gegen 1 Uhr, wurde bei einer 26-jährigen Autofahrerin an der Bismarckstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle rochen die Polizeibeamten deutlich Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. (att)