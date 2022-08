Die Polizei erwischt nachts zwei Einbrecher - sie sind erst 15 und 16 Jahre alt

Eine Zeugin hat in Kriegshaber verdächtige Geräusche wahrgenommen. Sie informiert die Polizei. Und die ertappt zwei Jugendliche auf frischer Tat.

Am Freitag gegen 4 Uhr morgens beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie zwei Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Graham-Bell-Straße (Bereich der 30er Hausnummern) in Kriegshaber verschafften.

Die alarmierten Polizeistreifen nahmen einen 16-Jährigen noch im Anwesen auf frischer Tat fest. Ein 15-Jähriger flüchtete laut Polizei zunächst aus dem Haus, er wurde aber wenige Meter später ebenfalls durch die Beamten gestellt. Bei den beiden Tätern wurde keine Beute gefunden.

Auch in anderen Häusern in Augsburg gab es Einbruchspuren

Die Jugendlichen wurden im Anschluss im Polizeiarrest untergebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kamen sie frei. Bei der Spurensicherung vor Ort stellten Beamte fest, dass weitere Objekte in der näheren Umgebung Merkmale aufwiesen, die auf versuchtes Eindringen hindeuten. Deshalb prüft die Kriminalpolizei Augsburg, ob das Duo für weitere Taten infrage kommt. (möh)