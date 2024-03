Polizei erwischt Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Bei einer Kontrolle zogen die Beamten auch zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr.

Einige alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gingen der Polizei am Wochenende in Netz. So stellten die Beamten am Freitag gegen 20.30 Uhr bei einer Kontrolle in der Neuburger Straße bei einem 54-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten seinen Führerschein sicher. 1,8 Promille hatte ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer, den die Polizei am Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Bismarckstraße kontrollierte. Auch er musste den Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Eine Stunde zuvor war ein weiterer 30-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Oberbürgermeister-Hohner-Straße mit 1,1 Promille unterwegs. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten auch bei ihm eine Blutentnahme. (gau)