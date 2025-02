Polizei-Großeinsatz in Oberhausen: Vier Männer rauben Autofahrer aus

Am Samstagabend gegen 22 Uhr sollen vier noch unbekannte Täter in der Krumbacher Straße in Oberhausen einen Autofahrer und seinen Beifahrer mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, verlangten die mutmaßlichen Täter nach dem Autoschlüssel und der Geldbörse der beiden. Anschließend flüchteten sie, ohne den Wagen mitzunehmen. Die Geschädigten verständigten die Polizei. Diese war nach Informationen unserer Redaktion mit rund zehn Streifenwagen vor Ort und sperrte die Krumbacher Straße komplett ab. Vor Ort wurde ein BMW abgeschleppt. Laut Polizei wurde niemand verletzt, der Beuteschaden liegt bei rund 200 Euro. Weitere Hintergründe sind bislang unklar. (klijo)

