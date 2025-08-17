Polizei hält betrunkene Fahrradfahrer auf

Eine Polizeistreife beobachtete am Samstag, gegen 1.15 Uhr, einen 57-Jährigen in der Dieselstraße, der offenbar Schwierigkeiten hatte auf sein Fahrrad aufzusteigen. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille. Das Fahrrad wurde deshalb im Beisein des Mannes versperrt und der Schlüssel auf der Polizeiwache hinterlegt. Der Mann trat zu Fuß seinen Heimweg an.

Genauso erging es einem 22-jährigen Mann. Dort fiel er am Sonntag, gegen 4 Uhr, einer Streife auf, weil er beim Aufsteigen auf sein Fahrrad stark schwankte. Deshalb wurde er kontrolliert. Hierbei sei laut Polizei starker Alkoholgeruch wahrgenommen worden. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von mehr als 1,7 Promille. (ziss)