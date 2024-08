Polizei hilft orientierungslosem Rollstuhlfahrer heim

Die Polizei hat am vergangenen Samstag einem 83-jährigen Mann geholfen, der sich mit seinem Rollstuhl in Augsburg verfahren hatte. Laut den Beamten hatte sich der Senior im Hochfeld so verfahren, dass er die Orientierung verlor. Die Polizei brachte den Mann wohlbehalten mit dem Streifenwagen nach Hause. Seinen Rollstuhl samt Einkauf fuhr ein Polizeibeamter zurück zu seiner Wohnung. (klijo)