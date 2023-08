Polizei mahnt nach dem Unwetter zur Vorsicht bei Autofahrten

Die Polizei zieht am Montag Bilanz nach Unwetter und Dauerregen. Gefahr besteht jetzt durch laubbedeckte und nasse Straßen.

Das Unwetter am Samstagnachmittag und der danach einsetzende starke Regen, der auch am Montag anhält, haben für massive Schäden im Stadtgebiet Augsburg gesorgt. Viele Autofahrer klagen über beschädigte Fahrzeuge, die Autos wurden von Hagelkörnern getroffen. Auf den Straßen gab es zum Glück keine größeren Unfälle infolge des Unwetters, teilt die Polizei in Augsburg auf Anfrage mit. Sie mahnt aber zu einer vorsichtigen Fahrweise.

47 Bilder Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Samstag über Augsburg Foto: Christoph Bruder, Peter Fastl, Margarete Heinrich, Michael Hörmann, Silvio Wyszengrad

Bereits am Sonntag hatte die Polizei in einer ersten Bilanz berichtet, dass im Stadtgebiet Augsburg einige Straßen überflutet waren. Sie waren daher kurzzeitig nicht mehr befahrbar. Gegen 21.30 Uhr waren die Straßen am Samstag größtenteils wieder frei vom Wasser, hieß es weiter.

Unwetter in Augsburg: Es melden sich noch immer Anrufer bei der Polizei

Am Montag informierte eine Sprecherin der Polizei über die aktuelle Entwicklung: "Bei der Polizei gingen sowohl am Sonntag als auch am Montag noch vereinzelte Mitteilungen über Unwetterschäden ein." Hierbei habe es sich meist um abgebrochene Äste oder umgefallene Bäume gehandelt. Die Straßen seien zwar nass, aber Verkehrsbeeinträchtigungen gebe es vorerst nicht: "Die meisten übergelaufenen Abflüsse konnten bereits am Samstagabend noch freigeräumt werden." Das Wasser sei danach abgelaufen.

Grundsätzlich appelliert die Polizei an Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich im Straßenverkehr den Witterungsbedingungen anzupassen. Teils seien Fahrbahn durch das Unwetter vom Samstag und Regen laubbedeckt. Die Sprecherin der Polizei sagt: "Es gilt, vorausschauend unterwegs zu sein und die Geschwindigkeit anzupassen."

