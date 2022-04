Polizei meldet 760 Teilnehmer bei Corona-Demo am Samstag

Der Protestzug von Corona-Kritikern am Samstag durch die Augsburger Innenstadt führte zu den üblichen Verkehrsbehinderungen. Was die Veranstalter weiter vorhaben.

Die Corona-Demos in Augsburg haben auch nach dem Scheitern der Impfpflicht weiterhin Zulauf: Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr startete die wöchentliche Demonstration von Corona-Kritikern durch die Innenstadt, diesmal in der Spitze mit rund 760 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, so die Polizei.

Der Protestzug lief auf der üblichen Route durchs Augsburger Zentrum, er war mehrere Hundert Meter lang und führte zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei-Einsatzzentrale gab es während der rund zweistündigen Demo keine Zwischenfälle, alle Auflagen seien eingehalten worden.

Wie es mit den Corona-Demos weitergeht

Auch nachdem die Einführung der Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, wollen die Organisatoren die regelmäßigen Demos in Augsburg, die von Teilen der Bürgerinnen und Bürger längst als unzumutbar für die Innenstadt empfunden werden, weiterhin beibehalten. Wenn auch mit ein paar Änderungen. "Es gibt weiter Missstände in unserem Land, die durch Corona-Maßnahmen ausgelöst wurden", sagt Michaela Königsberger.