Polizei meldet Einbrüche in zwei Stadtteilen

In beiden Fällen steht der Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen für die Einbrüche im Textilviertel und in Göggingen.

Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei. Der erste Fall ereignete sich in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, in der Provinostraße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern. Eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden.

Der zweite Wohnungseinbruch ereignete sich zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, in Göggingen. Hier drang der Täter oder die Täterin in der Olof-Palme-Straße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern in eine Wohnung ein und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Auch in diesem Fall gibt es zum Beuteschaden noch keine Angaben. Zeugen beider Taten können sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Nummer 0821/323-3810 melden. (bau)