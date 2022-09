Polizei meldet knapp 400 Teilnehmende bei "Corona-Demo"

Die Demonstration durch die Augsburger Innenstadt dauerte bis etwa 18.45 Uhr. Geht der Zulauf von Teilnehmern zurück?

Vergleichsweise gering war der Zulauf bei der "Corona-Demo" in Augsburg an Samstagabend. Nach Angaben der Polizei kamen im Verlauf des Protestzuges durch die Innenstadt zwischen 360 und 390 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im August war der Zulauf deutlich größer.

Die "Friedensdemo" des "Bürgerforum Schwaben" lief am Samstag ab 17 Uhr auf der üblichen Route durch die Innenstadt. Wie die Polizei-Einsatzzentrale mitteilte, verlief die Veranstaltung friedlich und ohne Zwischenfälle. Aufgrund der Teilnehmerzahl sei es nur kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Schon vor Beginn der Energiekrise nahm die Zahl der Demonstrationen zu

Im August war der Zulauf an Protestierenden deutlich größer. Zur Demo am Augsburger Friedensfest waren rund 700 Teilnehmende gekommen. Damals kehrten die Demonstrantinnen und Demonstranten nach zwei Monaten Pause wieder auf die Augsburger Straßen zurück.

Insgesamt hat die Zahl der Demonstrationen in Augsburg zugenommen. Zuletzt war oft die Coronapolitik der Anlass, jetzt geht es um die Folgen des Ukraine-Kriegs. In der ärmsten Stadt Bayerns gehen man davon aus, dass dieses Thema einige mobilisieren könnte. Schon vor Beginn der Energiekrise nahm die Zahl der Demonstrationen in Augsburg deutlich zu – vor allem seit Beginn der Pandemie.

