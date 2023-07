Polizei meldet Unfallflucht in Lechhausen mit hohem Schaden

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen wird ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Der Schaden ist hoch. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Quellenstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist am vergangenen Donnerstag ein geparkter Opel Corsa beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ihn ein bislang Unbekannter zwischen 6 und 15.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 20 an. Der Sachschaden liegt demnach bei rund 4000 Euro.

Unfallflucht in Quellenstraße in Augsburg-Lechhausen: Polizei ermittelt

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, weil der verantwortliche Unfallfahrer flüchtete. Die Inspektion Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter 0821/323-2310 zu melden. (kmax)