Polizei nimmt 20-jährige Telefonbetrügerin fest

Die Polizei hat am Mittwoch eine mutmaßliche Telefonbetrügerin festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten unbekannte Betrüger, an das Geld eines 63-Jährigen zu kommen. Gegen Mittag riefen diese bei dem Mann aus Hochzoll an. Mit der Masche „Schockanruf“ versuchten die Täter den Mann zu überlisten und forderten einen hohen Geldbetrag. Der 63-Jährige erkannte den Betrug und verhielt sich richtig: Er informierte umgehend die Polizei. Die Polizisten fuhren daraufhin zum vereinbarten Treffpunkt und nahmen dort kurze Zeit später eine 20-jährige Tatverdächtige fest. Offenbar sollte diese den geforderten Geldbetrag abholen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen die Frau und setzte diesen in Vollzug. Die Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei klärt nun die Hintergründe der Tat und ermittelt wegen möglicher weiterer Tatbeteiligter. (klijo)

