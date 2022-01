Polizei rückt wegen Fehlalarm mit 16 Streifen zum Maria-Ward-Gymnasium aus

Durch einen technischen Defekt wurde im Maria-Ward-Gymnasium der Bedrohungsalarm ausgelöst, wie sich vor Ort herausstellte. Die Polizei räumte die Schule.

Zu einem spektakulären Einsatz kam es am Montagnachmittag am Gymnasium Maria-Ward. Dort wurde kurz vor 16 Uhr der Bedrohungsalarm ausgelöst. Die Sicherheitsfirma informierte die Polizei, die umgehend mit einem Großaufgebot zu dem Gymnasium in die Frauentorstraße fuhr. Der Bedrohungsalarm wird bei besonders bedrohlichen Situationen ausgelöst - etwas bei einem Amoklauf. Die Polizei war mit 16 Streifen vor Ort, informiert ein Sprecher der Einsatzzentrale auf Anfrage. Die Schule wurde gesperrt und anschließend von der Polizei geräumt.

Bedrohungsalarm im Augsburger Maria-Ward-Gymnasium war ein Fehlalarm

Nachdem sich der Vorfall kurz vor Schulschluss ereignete, waren nur noch wenige Personen im Schulgebäude. Nachdem das Schulhaus geräumt war, wurde der Bedrohungsmelder in Augenschein genommen. Die Abdeckung war nicht entfernt. "Es muss sich um einen Fehlalarm gehandelt haben", informiert der Sprecher. Um 16.33 Uhr war für die Polizei der Einsatz wieder beendet. Im Nachhinein müsse nun geklärt werden, wie es zu diesem technischen Defekt kommen konnte. (ziss)

