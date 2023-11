Polizei schnappt nach Kiosk-Einbruch in Haunstetten junge Verdächtige

Einen Einbruch in einen Kiosk in Augsburg-Haunstetten meldet die Polizei. Hinter der Tat sollen zwei junge Männer stecken.

Am Freitagabend ist gegen 21.45 Uhr in der Hofackerstraße in Haunstetten in einen Kiosk eingebrochen worden. Laut Polizei hatte eine Passantin zwei Männer beobachtet und die Polizei verständigt.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fanden Einsatzkräfte in der Nähe des Tatortes die beiden Männer und nahmen sie vorläufig fest. Nach Angaben der Polizei hatten sie Beute im mittleren dreistelligen Bereich bei sich. Zudem fanden die Beamten bei den 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen eine geringe Menge Betäubungsmittel auf.

Die Polizei ermittelt nun auch wegen Diebstahls gegen die jungen Tatverdächtigen. (ina)