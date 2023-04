Polizei sichert gefährliche Ladung an Lkw auf der A8

Polizisten fällt auf der A8 bei Augsburg ein Lastwagen auf, der Schrottkarossen repariert. Als der Fahrer die Ladung nicht selbst anbringen kann, helfen die Beamten aus.

Die Polizei hat am Montag in Augsburg einen Lkw mit gefährlicher Ladung kurzzeitig aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, fiel Beamten einer Streife gegen 16 Uhr auf der A8 ein Lastwagen auf, der mit Schrottkarossen beladen war, die sich in einem Container befanden. Der Fahrtwind hatte dafür gesorgt, dass sich die Motorhaube der obersten Schrottkarosse in den Wind stellte. "Durch den Winddruck waren die Scharniere der Motorhaube bereits ausgerissen und sie drohte von dem 4,65 Meter hohen Lkw zu fallen", teilt die Polizei mit.

Die Beamten hielten den Fahrer an der Rastanlage Augsburg-Ost an und kontrollierten das Fahrzeug. Nach kurzer Pause dufte der Fahrer seine Tour wieder aufnehmen. "Da es dem 69-jährigen Fahrer selbst körperlich nicht möglich war, die Ladung nachzusichern, übernahmen das die Polizeibeamten mithilfe eines Sicherungsnetzes für ihn", so die Polizei. Die Beamten gestatteten dem 69-Jährigen die Weiterfahrt. Der Mann muss dennoch mit einem Bußgeld von 130 Euro aufgrund mangelnder Ladungssicherung und Überschreitung der maximalen Ladungshöhe rechnen. (jaka)