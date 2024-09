Polizei startet Suche nach 73-Jährigem: Augsburger Senior wird vermisst

Ein 73-Jähriger, der in einer Pflegeeinrichtung für Demenzkranke in der Oskar-von-Miller-Straße lebt, wird seit Mittwoch vermisst. Dies gab die Polizei am Mittwochabend bekannt. Walter Vogt, der an einer Demenzerkrankung leidet und auf Medikamente angewiesen ist, verließ das Heim demnach um 12 Uhr. „Aufgrund der Erkrankung könnte Herr Vogt in hilfloser Lage im Stadtgebiet Augsburg umherirren“, heißt es in der Mitteilung. Er könne sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Icon Vergrößern Die Polizei sucht in Augsburg nach dem vermissten Walter Vogt. Er leidet unter einer Demenzerkrankung. Nach Auskunft der Polizei trägt er derzeit keinen Bart mehr. Foto: Polizei Schwaben-Nord Icon Schließen Schließen Die Polizei sucht in Augsburg nach dem vermissten Walter Vogt. Er leidet unter einer Demenzerkrankung. Nach Auskunft der Polizei trägt er derzeit keinen Bart mehr. Foto: Polizei Schwaben-Nord

Pflegeheim für Demenzkranke in Augsburg-Göggingen: Polizei sucht vermissten Senior

Beschrieben wird Vogt als 1,70 Meter groß, schlank und mit kurzen grauen Haaren. Er soll eine hellgraue Jogginghose und ein graues, langärmliges Oberteil tragen. Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizei in der Inspektion Augsburg-Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2740, aber auch über den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (kmax)