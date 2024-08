Polizei stellt Fahrrad-Dieb – und sucht nun nach dem Opfer

Die Polizei sucht nach einem Diebstahl-Opfer. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, stahl ein 31-Jähriger bereits am Mittwoch, 31. Juli, ein graues Damenrad der Marke Pegasus in der Schaezlerstraße auf Höhe der Hausnummer 10. Eine Streife beobachtete den Mann, hielt ihn an und stellte das Fahrrad sicher. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen versuchten Fahrraddiebstahls.

Nach Diebstahl: Polizei Augsburg sucht Eigentümer von Fahrrad

Nach Polizeiangaben ist aber bislang unklar, wem das Fahrrad rechtmäßig gehört. Die Inspektion Augsburg Mitte bittet deshalb den Eigentümer oder die Eigentümerin, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (kmax)