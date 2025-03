Polizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Die Polizei hat am Freitagabend einen 42-Jährigen auf einem E-Scooter in der Aindlinger Straße in Lechhausen gestoppt, nachdem das Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter offenbar gestohlen war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Diebstahls ermittelt. (skro)

