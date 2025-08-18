Polizei stoppt 15-jährigen Rollerfahrer ohne Führerschein

Eine Polizeistreife kontrollierte Montag, gegen 4.30 Uhr, einen 15-jährigen Rollerfahrer und seinen 14-jährigen Mitfahrer auf der Nagahama-Allee. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde der Roller offenbar zuvor in der Provinostraße entwendet, heißt es im Polizeibericht. Es wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Diebstahl eines Rollers gegen den 15-Jährigen ermittelt. (ziss)

