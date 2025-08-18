Icon Menü
Augsburg: Polizei stoppt 15-jährigen Rollerfahrer ohne Führerschein

Augsburg

Polizei stoppt 15-jährigen Rollerfahrer ohne Führerschein

Der junge Mann war mit einem 14-jährigen Mitfahrer auf der Nagahama-Allee unterwegs. Der Roller war offenbar gestohlen.
    Die Polizei kontrollierte auf der Nagahama-Allee einen Rollerfahrer. Der war erst 15 Jahre und noch nicht im Besitz eines Führerscheins.
    Die Polizei kontrollierte auf der Nagahama-Allee einen Rollerfahrer. Der war erst 15 Jahre und noch nicht im Besitz eines Führerscheins. Foto: Jens Büttner/dpa

    Eine Polizeistreife kontrollierte Montag, gegen 4.30 Uhr, einen 15-jährigen Rollerfahrer und seinen 14-jährigen Mitfahrer auf der Nagahama-Allee. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde der Roller offenbar zuvor in der Provinostraße entwendet, heißt es im Polizeibericht. Es wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Diebstahl eines Rollers gegen den 15-Jährigen ermittelt. (ziss)

