Polizei stoppt alkoholisierten 72-jährigen Autofahrer

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr hat die Polizei in der Fröbelstraße einen alkoholisierten 72-jährigen Autofahrer erwischt. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei einer Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Senior fest. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp einer Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 72-Jährigen. (klijo)

