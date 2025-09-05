Icon Menü
Augsburg: Polizei stoppt Autofahrer und Rollerfahrer ohne Führerschein

Augsburg

Polizei stoppt Autofahrer und Rollerfahrer ohne Führerschein

Die Vorfälle ereigneten sich in Lechhausen und Haunstetten. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
    An einem Führerschein mangelte es zwei Verkehrsteilnehmern in Augsburg.
    An einem Führerschein mangelte es zwei Verkehrsteilnehmern in Augsburg. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag gegen 11 Uhr hat die Polizei in der Breitwiesenstraße einen 68-jährigen Rollerfahrer ohne Führerschein erwischt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass dieser keinen Führerschein besitzt. Die Streife stellte daraufhin den Rollerschlüssel sicher. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

    Ebenfalls am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ertappte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle im Mühlmahdweg einen 29-jährigen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis. Auch hier unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (klijo)

