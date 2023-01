Polizei stoppt betrunkene Autofahrer in Lechhausen und Hammerschmiede

In zwei Augsburger Stadtteilen zieht die Polizei betrunkene Personen aus dem Verkehr. Eine 20-Jährige hat 2,4 Promille im Blut. Das hat Konsequenzen.

Die Polizei hat zwei Personen aus dem Verkehr gezogen, die im Augsburger Stadtgebiet deutlich betrunken am Steuer saßen. Wie es in einer Mitteilung heißt, fiel den Beamten am frühen Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Karlsbader Straße eine 20-Jährige wegen ihrer Fahrweise auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille.

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin in Augsburg-Lechhausen

Auch am frühen Montagmorgen stoppten Beamte eine Trunkenheitsfahrt, diesmal in Lechhausen. Sie kontrollierten gegen 4.30 Uhr in der Derchinger Straße den 33-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Da dieser nach Alkohol roch, veranlassten die Polizisten einen Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Sowohl dem 33-Jährigen als auch der 20-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Sie erwartet zudem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)