Polizei stoppt Drogen-Fahrt eines 27-Jährigen in Oberhausen

Bei einer Kontrolle hat die Polizei in der Tauscherstraße in Augsburg-Oberhausen einen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss unterwegs war.

In der Tauscherstraße in Augsburg-Oberhausen ist ein 27-Jähriger am Samstagabend unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Polizei erwischt ihn.

Die Polizei hat im Augsburger Stadtteil Oberhausen einen 27-jährigen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Wie es in einer Mitteilung heißt, fuhr er gegen 22.30 Uhr in der Tauscherstraße, als ihn eine Streife kontrollierte. Dabei stellten die Beamten "drogentypische Auffälligkeiten" fest. Mann ist unter Drogeneinfluss in Augsburg-Oberhausen unterwegs Entsprechende Tests ergaben, dass der 27-Jährige wohl Cannabis konsumiert hatte. Auf der Dienststelle der Polizei entnahm ihm ein Arzt zusätzlich Blut. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (kmax)

