Augsburg: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Der 24-jährige Fahrer leistete Widerstand gegen die Polizeibeamte.
    Ein 24-Jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntagabend von der Polizei in der Blücherstraße kontrolliert. Das blieb nicht ohne Folgen.
    Ein 24-Jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntagabend von der Polizei in der Blücherstraße kontrolliert. Das blieb nicht ohne Folgen. Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein E-Scooter-Fahrer war am Sonntag, gegen 20.45 Uhr, in der Blücherstraße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den 24-Jährigen. Hierbei zeigte der Mann laut Polizei drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen.

    Im weiteren Verlauf habe er Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet und sich dabei leicht verletzt. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen. (ziss)

