Polizei stoppt Fahrten von betrunkenen Autofahrern

Die Polizei in Augsburg hat die Fahrt von zwei betrunkenen Männern beendet. Lechhausen und Hochzoll waren die Einsatzorte.

Am Samstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 2.30 Uhr einen Autofahrer, der auf der Schillstraße in Lechhausen unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ebenfalls am Samstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen Mitternacht einen Autofahrer in der Meringer Straße in Hochzoll. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 35-Jährige musste die Beamten auf die Polizeiinspektion begleiten, sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, so die Polizei. (möh)