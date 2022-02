Polizei stoppt in Augsburg Fahrer mit frisiertem E-Bike

Ein Pedelec in Oberhausen hatte eine unzulässige Tuning-Box. Den 38-jährigen Fahrer erwarten nun gleich zwei Anzeigen.

Ein getuntes E-Bike wird den 38-jährigen Fahrer in Augsburg teuer zu stehen kommen. Die Polizei stoppte den Mann am Freitag in Oberhausen bei einer Verkehrskontrolle im Bereich der Kaltenhoferstraße/Dieselstraße. Die Einsatzkräfte stellten am Pedelec eine montierte Tuning-Box fest, mit der das E-Bike schneller als zulässig fahren kann. Somit sei es versicherungs- und fahrerlaubnispflichtig, so die Polizei. Die Tuning-Box wurde sichergestellt. Den 38-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz (eva)