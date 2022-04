Mit Tempo 100 durch Göggingen: Polizei stoppt nächtliches Motorradrennen

Eine Polizeistreife nimmt in Göggingen die Verfolgung auf. Sie muss teils mit einem Tempo über 100 fahren, um hinterherzukommen.

Ein verbotenes Rennen lieferten sich offenbar zwei Motorradfahrer in der Nacht auf Dienstag in Augsburg-Göggingen. Gegen Mitternacht kamen einer Polizeistreife zwei Motorräder in der Gögginger Straße mit aufheulenden Motoren entgegen.

Motorradrennen durch Augsburg-Göggingen: Polizei kann Fahrer stoppen

Als die Streife wendete und den Fahrern folgte, bogen diese in die Eichleitnerstraße ab. Hierbei gab einer der beiden Vollgas und versuchte offenbar zu flüchten. Nach einer kurzfristigen Verfolgung mit teils über 100 Stundenkilometern stoppte der 21-Jährige seine Maschine und wurde kontrolliert.

Gegen ihn als auch gegen seinen gleichaltrigen Motorradfreund wurden Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. (eva)