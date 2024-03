Polizei sucht Fahrer eines weißen Lieferwagens

Es geht um eine Unfallflucht in Lechhausen. Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstag kam es zu einer Unfallflucht in der Wallnerstraße in Lechhausen. Tatzeit war laut Polizei zwischen 12 und 13 Uhr. Offenbar beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Lieferwagens einen geparkten Opel. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. (möh)