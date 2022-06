Polizei sucht nach Unfallfluchten in Oberhausen und Haunstetten Zeugen

Im Augsburger Stadtgebiet werden zwei Fahrzeuge beschädigt, ohne dass sich die Verantwortlichen melden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nach zwei voneinander unabhängigen Unfallfluchten sucht die Polizei in Augsburg nach Zeugen. Wie es in einer Mitteilung heißt, ereignete sich eine davon am Montagmorgen in der Stuttgarter Straße. Gegen 6.40 Uhr missachtete der Fahrer eines weißen Kleintransporters auf Höhe der Biberbachstraße die Vorfahrt eines weißen Mazda und beschädigte diesen vorne links. Nach Polizeiangaben dürfte der Kleintransporter vorne rechts beschädigt worden sein. Dennoch fuhr der Mann davon. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um telefonische Hinweise unter 0821/323-2510.

Unfallflucht in Augsburger Stadtteilen Oberhausen und Haunstetten

Einen zweiten Fall meldet die Polizei aus Haunstetten. Eine Frau parkte ihr weißes Auto, einen Opel Corsa, zwischen Samstag und Montag in der Föllstraße auf Höhe der 10er-Hausnummern. Als sie wieder zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer an der Stoßstange fest. Der Sachschaden liegt hier bei rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen. (kmax)