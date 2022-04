Polizei sucht nach vermisster 14-Jährigen aus Augsburg

Die Polizei sucht nach einer 14-Jährigen aus Augsburg und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Das Mädchen könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.

Mit einer Fahndung nach einem Mädchen aus Augsburg ist die Polizei am Montagnachmittag an die Öffentlichkeit gegangen. Vermisst wird demnach die 14 Jahre alte Fiona, genannt Simmy.

Wie die Polizei berichtet, hat die Jugendliche am Montagmorgen gegen kurz nach acht Uhr das elterliche Haus in Augsburg verlassen. Sie kündigte offenbar an, vorerst nicht mehr zurückkommen zu wollen. Bislang fehlt von ihr jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, so die Polizei.

Die 14-jährige Fiona, genannt Simmy, wird vermisst. Foto: Polizei Schwaben-Nord

So beschreibt die Polizei die vermisste Jugendliche aus Augsburg

Beschreibung der vermissten Augsburgerin: 1,53 Meter groß, 41 Kilo, kurze braune Haare, runde goldene Brille. Bekleidet ist sie mit weißen Pumaschuhen, schwarzer, glänzender Jacke mit Kapuze, einer grünen Cargohose oder einer schwarz-grauen Tarnhose, roter Wollmütze, orange-braunem Pullover und hellgrauem Schal. Sie trägt einen schwarzen Deuter-Rucksack.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen erbittet die Polizei unter 0821/323-2710 bei der PI Augsburg-Süd, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Die 14-Jährige ist nicht die einzige, nach der derzeit gesucht wird.

Auch nach dieser jungen Augsburgerin wird gesucht

Seit über drei Wochen schon fehlt von einer 15 Jahre alten Augsburgerin offenbar jede Spur. Die Polizei war vergangenen Donnerstag mit einer entsprechenden Fahndung an die Öffentlichkeit gegangen. Die Heranwachsende hatte Anfang April ihre Wohngruppe, in der sie untergebracht war, in unbekannte Richtung verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Das Mädchen war laut Polizei in der Vergangenheit schon mehrfach aus dem Heim abgängig. (ina)