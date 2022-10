Polizei sucht nach verschwundenem Partygast

Die 23-Jährige verlässt nachts eine Party in Pfersee und irrt orientierungslos umher. Suchhunde und eine Drohne kommen zum Einsatz.

Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte am Sonntag eine 23-Jährige aus Freising. Die Frau war auf einer privaten Party in Pfersee, wo offenbar auch reichlich Alkohol floss, so die Polizei. Ohne Bescheid zu geben, verließ die junge Frau um 1 Uhr die Party. Es musste davon ausgegangen werden, dass sie ohne Orientierung, möglicherweise hilflos und deutlich alkoholisiert in Augsburg unterwegs war, heißt es im Polizeibericht.

Mehrere Polizeistreifen suchten den gesamten Nahbereich und neuralgische Punkte nach der Frau ab. Dabei kamen unter anderem eine Polizeidrohne und zwei Personensuchhunde des Polizeipräsidiums zum Einsatz. Gegen 3.45 Uhr kam Entwarnung: Die 23-Jährige war wieder auf der Party zurückgekehrt. Wie sich herausstellte, war die Frau tatsächlich orientierungslos und ortsunkundig in Augsburg unterwegs. Nachdem sich der Alkoholpegel nach und nach reduzierte, kam auch die Orientierung zurück und die 23-Jährige fand selbstständig zur Party zurück. Ein Atemalkoholtest ergab dort immer noch einen Wert von knapp einem Promille. Die Frau versicherte, in Augsburg bei Bekannten zu übernachten. (eva)