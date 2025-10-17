Polizei sucht unbekannten Unfallfahrer aus Hochzoll

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr einen grauen BMW am Zwölf-Apostel-Platz beschädigt. Laut Polizei fuhr derjenige offenbar davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird aktuell auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/3232310 zu melden. (klijo)

