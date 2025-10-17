Icon Menü
Augsburg: Polizei sucht unbekannten Unfallfahrer aus Hochzoll

Augsburg

Polizei sucht unbekannten Unfallfahrer aus Hochzoll

Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte offenbar davon. Der Schaden liegt bei 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.
    • |
    • |
    • |
    Am Zwölf-Apostel-Platz gab es eine Unfallflucht.
    Am Zwölf-Apostel-Platz gab es eine Unfallflucht. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr einen grauen BMW am Zwölf-Apostel-Platz beschädigt. Laut Polizei fuhr derjenige offenbar davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird aktuell auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/3232310 zu melden. (klijo)

