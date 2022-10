Augsburg

vor 52 Min.

Polizei sucht vermisste Heimbewohnerin mit Hubschrauber

Ein Polizeihubschrauber sucht in Augsburg nach einer Vermissten.

Artikel anhören Shape

In Augsburg wird einen 83-Jährige gesucht, die in einem Seniorenheim in Pfersee lebt. Seit 17 Uhr gilt sie als vermisst.

Die Polizei Augsburg hat am Montagabend die Wertach mit einem Hubschrauber im Bereich Gollwitzersteg und Rosenaustadion abgesucht. Der Grund: Eine 83-jährige demente Bewohnerin eines Seniorenheims in Pfersee wird vermisst. Nach Angaben der Polizei ist ihr Verschwinden gegen 17 Uhr festgestellt worden. Am späten Abend war die Frau immer noch vermisst. (AZ)

Themen folgen