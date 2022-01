Polizei sucht Zeugen für mehrere Unfallfluchten in Augsburg

Die Unfälle ereigneten sich in Oberhausen, Pfersee und Haunstetten. Warum es außerdem einen Zeugenaufruf für einen Vorfall in der Neujahrsnacht gibt.

Die Polizei meldet mehrere Unfallfluchten. Ein Überblick:

Oberhausen: So wurde im Zeitraum von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 13.30 Uhr, in der Pfarrhausstraße auf Höhe der Hausnummer 7 ein Verkehrszeichen angefahren, das daraufhin auf einen Opel Astra fiel. Der Pkw wurde auf der rechten Seite am Spiegel, Kotflügel und an der Beifahrertüre beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise unter Telefon 0821/323-2510.

Unfallverursacher hinterließ keine Personalien

Pfersee: Am Samstag gegen 16 Uhr begegneten sich zwei Pkw-Lenker an einer Engstelle der Bürgermeister-Bohl-Straße auf Höhe der 66er Hausnummern und mussten beide ausweichen. Dabei touchierte nach Angaben der Polizei einer der beiden Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes Sprinter und beschädigte dessen Seitenspiegel. Nach einem kurzen Wortgefecht der beiden Autofahrer entfernte sich der Unfallverursacher, der mutmaßlich einen weißen VW-Bus T5 fuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Kennzeichen des VW-Busses ist ebenfalls nicht bekannt. Am geparkten Mercedes Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion 6 bittet unter der Rufnummer 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

Haunstetten: Am Freitag gegen 19 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landsberger Straße 43 auf Höhe der dortigen OMV-Tankstelle. Laut Polizei bog eine in südlicher Richtung fahrende Pkw-Lenkerin von der Landsberger Straße in die Tankstelle ab und übersah dabei einen ihr entgegenkommenden 15-jährigen Radler, mit dem sie kollidierte. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube und verletzte sich. Sein Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Der Radfahrer und die Fahrzeugführerin einigten sich zunächst vor Ort und verließen die Unfallstelle, ohne Personalien auszutauschen. Der 15-Jährige meldete den Unfall nun nachträglich. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen, dessen linker Außenspiegel bei dem Aufprall beschädigt wurde. Im Pkw saßen zwei Frauen. Die Pkw-Fahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, schulterlanges Haar. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet die Unfallverursacherin sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 0821/323-2710 zu melden.

Nachtrag zu Unfall in der Neujahrsnacht

Göggingen: Einen Nachtrag meldet die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich bereits im Zeitraum vom 31. Dezember zwischen 23.45 Uhr bis 1. Januar, 10.30 Uhr, ereignet hatte. Damals wurden zwei geparkte Fahrzeuge durch einen unbekannten Unfallverursacher in der Von-Cobres-Straße auf Höhe der Hausnummer 7 beschädigt -Gesamtschaden laut Polizei mindestens 11.000 Euro. Die Ermittlungen ergaben nun, dass ein BMW X1 für den Unfall ursächlich gewesen sein könnte. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Hinweise zu dem Fahrzeug, das einen deutlichem Frontschaden aufweisen dürfte, unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (bau)