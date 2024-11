Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Firnhaberau – und gibt Tipps

Bislang Unbekannte sind am Montag in ein Einfamilienhaus im Siedlerweg im Augsburger Stadtteil Firnhaberau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich zwischen 16.30 und 18.35 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch bei der Kripo Augsburg unter 0821/323-3821 melden.

Nach Vorfall in Augsburg-Firnhaberau: Polizei gibt Tipps gegen Einbruchdiebstahl

Die Polizei gibt zudem Tipps, um sich besser gegen Diebstähle schützen zu können. Demnach sollten Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer ganz geschlossen werden – gekippte Fenster seien immer noch offen. Bei fremden Personen oder Fahrzeugen vor dem Gebäude sei ratsam, sich die Kennzeichen zu notieren und die jeweiligen Personen gezielt anzusprechen. Wenn jemand auffällig um das Haus herumschleiche oder das Grundstück betrete, solle sofort die Polizei verständigt werden. Sinnvoll sei zudem, Rollläden unter tags geöffnet zu halten, in der Dämmerung Zeitschaltuhren zu nutzen, Schlüssel niemals draußen zu verwahren und keine Hinweise auf Abwesenheit zu hinterlassen. (kmax)