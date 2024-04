Am Kobelweg in Kriegshaber stoßen zwei Autofahrer zusammen. Schaden liegt bei 6000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall. Am Mittwoch kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault-Fahrer und einem Jaguar-Fahrer im Kobelweg.

Die beiden Beteiligten fuhren auf dem Kobelweg in Richtung Oberhausen, so die Polizei. An der Kreuzung zur Lise-Meithner-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Hierbei entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise. (möh)