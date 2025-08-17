Polizei sucht Zeugen nach Tankbetrug

Am Donnerstag tankte ein bislang unbekannter Mann sein Fahrzeug an einer Tankstelle im Gablinger Weg und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen. Gegen 22 Uhr sei er laut Polizei mit einem schwarz-silbernen Mercedes Vito auf das Tankstellengelände gefahren und habe für einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag getankt. Ein Zeuge konnte dies beobachten und stellte dabei fest, dass am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Nach dem Tanken sei der Mann sofort in stadtauswärtiger Richtung losgefahren, ohne zu bezahlen.

Der Zeuge beschrieb den jungen Mann wie folgt: relativ jung, Dreitagebart, Bermudashorts, schwarzer Hoodie mit hochgezogener Kapuze. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarz-silbernen Mercedes Vito, der vorne links eine auffällige Beschädigung haben soll. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg-Oberhausen unter Telefon 0821/323-2510 zu melden. (ziss)