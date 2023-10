Kinderpornos via Handy verschickt: Polizei durchsucht Wohnungen

In dieser Woche wurden Wohnungen im Raum Augsburg durchsucht und 74 Datenträger sichergestellt. Auch wer Bilder in WhatsApp teilt, macht sich strafbar.

Die Kriminalpolizei Augsburg durchsuchte im Rahmen von zwei geplanten Aktionen zum Thema „Kinderpornografie“ an zwei Tagen in dieser Woche mehrere Wohnungen in Stadt und Landkreis Augsburg sowie im Kreis Aichach-Friedberg: Am Dienstag und Donnerstag vollzogen die Beamten insgesamt 17 Durchsuchungsbeschlüsse, die im Vorfeld durch das Amtsgericht erlassen wurden. Bei den Beschuldigten handelte es sich insgesamt um zwei Jugendliche und 15 Personen im Alter von 24 bis 70 Jahren. Mit einer Ausnahme handelte es sich um männliche Beschuldigte.

Kinderporno-Razzia im Raum Augsburg: Polizei wertet Datenträger aus

In nicht allen Fällen machten sich die Personen strafbar: Zwei der angetroffenen Personen konnten laut Polizei bereits als Beschuldigte ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass ihre Daten offenbar missbräuchlich verwendet worden waren. In den meisten Fällen machten sich die Personen aber strafbar, weil sie Bilder beziehungsweise Videos mit kinderpornografischem Inhalt im Internet beispielsweise auf sozialen Netzwerken, Messenger-Diensten oder über Clouds verbreitet hatten. Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 74 Datenträger wie beispielsweise Handys, PCs, Laptops und Festplatten sichergestellt, teilt die Polizei mit.

Diese werden nun nach weiteren strafbaren Inhalten ausgewertet. Die geschilderten Fälle stehen grundsätzlich in keinem direkten Zusammenhang. Vielmehr verhielten sich alle Beschuldigten in vergleichbarer Weise strafbar im Netz. Die Polizei weist auch im Zuge dieser Aktion darauf hin, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Bild- und Videomaterial mit strafrechtlich relevantem Inhalt via Whatsapp, Social Media & Co. online zu stellen oder herunterzuladen, sei kein Kavaliersdelikt. Die Paragrafen des Strafgesetzbuches sehen Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren vor, was die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz von Kinderpornografie angeht. (ziss)