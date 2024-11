Polizei unterbindet rasante Fahrt

Am Samstagnachmittag haben Polizeibeamte einen Raser in Lechhausen gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten die Beamten ein Auto in der Neuburger Straße, das aufgrund seiner Fahrweise beim Fahrstreifenwechsel einen weiteren Autofahrer gefährdete. Es kam fast zu einem Unfall.

Anschließend setzte der Audi seine Fahrt fort. Dabei kam es weiterhin zu einigen riskanten Fahrmanövern. Die Beamten stoppten schlussendlich den Autofahrer im Bereich der Neuburger Straße / Mühlhauser Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 27-jährigen Autofahrer. Personen, die Hinweise geben können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (att)