Polizei verhindert Angriff mit zerbrochener Glasflasche

Bei einem Streit in Augsburg wollte einer der Kontrahenten seinen Gegner mit einer Flasche attackieren. Die Beamten verhinderten Schlimmeres.

Etwas sechs Männer gerieten Samstagnacht gegen 4 Uhr am Mittleren Graben in Streit. Wie die Polizei mitteilt, nahm in dessen Verlauf ein 22-Jähriger eine zerbrochene Glasflasche zur Hand und bedrohte damit einen 55-Jährigen, der daraufhin die Polizei verständigte.

Die Polizeibeamten waren schnell zur Stelle, stellten die Beteiligten und verhinderten dadurch mutmaßlich Schlimmeres. Der 22-Jährige warf die zerbrochen Glasflasche beim Erblicken der Polizei zur Seite und wollte sie damit mutmaßlich verstecken. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)