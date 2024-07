Polizei verhindert Suizid auf der B17 in Augsburg

Am Freitagabend hat die Augsburger Polizei einen Suizid auf der B17 zwischen Gabelsbergerstraße und Eichleitnerstraße verhindert. Wie die Polizei mitteilt, wollte sich eine Person gegen 21 Uhr von einer Brücke auf die Fahrbahn stürzen. Die Beamtinnen und Beamten konnten denjenigen jedoch zurückhalten. Zu dem Suizidgefährdeten gab die Polizei keine nähere Auskunft. Die B17 wurde am Freitagabend in beide Richtungen gesperrt. Zwischenzeitlich staute es sich auf rund einen Kilometer. (klijo)



In der Regel berichtet die Polizei nicht über Suizidgeschehen. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( www.telefonseelsorge.de ). Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Eine Übersicht über weitere Hilfsangebote finden Sie hier .

