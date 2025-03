Polizei weist auf ausgelaufene Versicherungskennzeichen hin – und ermittelt

In Augsburg sind offenbar einige Fahrzeuge ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs, wie die Polizei anhand eines aktuellen Falls schildert. Demnach war ein 27-Jähriger am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Zugspitzstraße in Lechhausen unterwegs. Einer Streife fiel das blaue Versicherungskennzeichen auf, woraufhin die Beamten den Mann anhielten. Dabei stellten sie fest, dass das abgelaufene Kennzeichen nicht für den geführten E-Scooter, sondern für ein anderes Fahrzeug zugelassen war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes, nun laufen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung.

Polizei: In Augsburg sind viele Fahrzeuge ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gültigkeit des Versicherungskennzeichens stets Ende Februar endet. Demnach bräuchten alle Besitzerinnen und Besitzer von Mofas, E-Bikes und entsprechenden Fahrzeugen seit 1. März ein neues Versicherungskennzeichen. Dies werde allerdings „regelmäßig vergessen“. Man appelliere deshalb an alle Besitzer, den Versicherungsschutz zu prüfen und bis dahin nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen. (kmax)