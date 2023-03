Polizei will nach Vergewaltigung in Oberhausen von Hunderten Männern DNA

Seit der Vergewaltigung einer Frau in Oberhausen sind einige Wochen vergangen. Die Ermittlungen sind offenbar schwierig. Nun gibt es eine umfassende Maßnahme.

Über zwei Monate sind seit der Vergewaltigung einer Frau in der Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen vergangen. Bei ihren Ermittlungen scheint die Polizei bislang keinen entscheidenden Schritt weiter gekommen zu sein. Nun allerdings planen die Ermittler eine Maßnahme, von der sie sich entscheidende Erkenntnisse zur Aufklärung des Falls erhoffen. Wie die Polizei mitteilt, wolle man von mehreren Hundert Männern DNA-Proben entnehmen. Es handelt sich um alle Männer, deren Mobiltelefon sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden haben. Die Aktion dürfte einer der größten Gentests in der Augsburger Kriminalgeschichte werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Polizei fahndet nach einer Vergewaltigung in Augsburg-Oberhausen nach einem Mann und veröffentlichte hierzu dieses Video. Video: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Wie berichtet, hatte das 27-jährige Opfer am späten Heiligabend noch einen Freund besuchen wollen, als sie nahe dem Parkplatz beim FCA-Nachwuchsleistungszentrum von einem Unbekannten überfallen worden war. Die Tatzeit war etwa 22.45 Uhr. Das Opfer hatte sich nach Angaben der Polizei massiv gewehrt. Unter welchem Hochdruck die Kripo nach dem Täter sucht, zeigte bereits die zeitnahe Veröffentlichung eines Phantombildes und einer Filmaufnahme durch eine Überwachungskamera durch die Polizei. Auf dem kurzen Video ist ein Mann in dunkler Kleidung, einer Kappe auf dem Kopf und einer 1,25-Liter großen Getränkeflasche in der Hand zu sehen.

Vergewaltigung in Augsburg-Oberhausen: Polizei sucht Täter mit DNA-Massenentnahme

Die Polizei hatte sich von der Aufnahme und dem Phantombild wichtige Hinweise aus der Bevölkerung erhofft - vor allem durch die Publikation in den sozialen Netzwerken. Bislang sei der entscheidende Hinweis bei der Polizei jedoch nicht eingegangen, sagt ein Sprecher unserer Redaktion. Taten wie diese passieren in Augsburg nach Angaben der Polizei selten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg hat das Amtsgericht Augsburg jetzt einen entsprechenden Beschluss erlassen, der eine DNA-Reihenuntersuchung vorsieht. "In den kommenden Wochen werden nun mehrere Hundert Männer zu einer DNA-Entnahme in das Polizeipräsidium Schwaben Nord persönlich vorgeladen", heißt es von der Polizei. Die ersten Entnahme-Termine wurden den Betroffenen bereits zugesandt. Daneben liefen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter auf Hochtouren. Der Gentest sei freiwillig, heißt es von der Polizei auf Anfrage. Man appelliere aber an die Menschen, daran mitzuwirken, sagt ein Sprecher, man könne auf diesem Wege auch dazu beitragen, den Fall möglicherweise zu klären.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Um "Vorbehalten und Missverständnissen entgegenzuwirken", hat das Polizeipräsidium Schwaben Nord ein Video zur DNA-Reihenuntersuchung im Internet veröffentlicht, wie die Ermittler mitteilen. Dabei werden Informationen über die Maßnahme präsentiert und Hintergründe erklärt. Das Video ist auf der Homepage unter https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/045514/index.html sowie auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Augsburg veröffentlicht.

Dass die Polizei auf diesem Wege versucht, Tatverdächtige zu ermitteln, kommt nur selten vor, zuletzt gab es 2018 nach der Vergewaltigung einer 15-Jährigen in einem Asylbewerberheim in Augsburg einen solchen Massen-Gentest in der Unterkunft. Um eine derartige Maßnahme in vergleichbarer Größenordnung in der Stadt zu finden, wie sie jetzt in Oberhausen geplant ist, muss man länger zurückblicken: 2006 bat die Polizei rund 300 Männer nach einer Vergewaltigung bei St. Max zu einem DNA-Abgleich.