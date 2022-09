Polizei zieht alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Zwei Männer fahren mit ihren E-Scootern durch Augsburg, obwohl sie alkoholisiert sind. Da sie aufgrund ihrer Fahrweise der Polizei auffallen, werden die Beamten aktiv.

Zwei alkoholisierte Männer sind am Mittwochabend mit E-Scootern im Augsburger Stadtgebiet unterwegs gewesen. Die Polizei fischte sie aus dem Verkehr. Nach Angaben der Ermittler beobachteten Beamte in Pfersee von einem Streifenwagen aus gegen 20.10 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Deutschenbaurstraße, der so unsicher "und mit offensichtlichen Ausfallerscheinungen" in die Koboldstraße einbog, dass er angehalten wurde. Ein anschließender Alkoholtestergab ergab einen Wert von über 1,2 Promille bei dem 39-Jährigen, die Folge: Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt und er wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Eine ähnliche Situation spielte sich gegen 22.30 Uhr in Kriegshaber ab. Dabei hielten Polizisten einen 26-Jährigen an, der mit seinem E-Scooter in der Bürgermeister-Ackermann-Straße auf Höhe des dortigen Gartencenters unterwegs gewesen war. "Auch bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, sein Alkoholwert ergab einen Pegel von knapp 0,8 Promille", teilt die Polizei mit, die die Weiterfahrt des Mannes unterband. Auch den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. (jaka)